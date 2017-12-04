Manisa’da Balkan ezgileri yükseldi

Edebiyat şiir ve müzik şöleninde Balkanlar’dan gelen 35 edebiyatçı ve şair Balkan kültürünü yansıtan şiir ve şarkılarla izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ), Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu ile Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Manisa’da edebiyat şiir ve müzik şöleni gerçekleştirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak ve Şaver Yüksel, Daire Müdürleri, Organizasyonun Koordinatörü Yazar İzzet Karasu, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) Manisa Şube Başkanı Eyüp Deniz, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Genel Başkanı Mevlüt Kaplan, KIBATEK Onursal Başkanı Feyyaz Sağlam, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu A. Kemal Baysak, Gürcistan Fahri Başkonsolosu Makvala Kharebava, MAK-GÖÇ Karşıyaka Dernek Başkanı İlhami Yıldız, 13 ülkeden gelen yaklaşık 35 edebiyatçı ve şair ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında yazar ve şairler imza etkinliği gerçekleştirdi. MAK- GÖÇ Üsküp ve Trakya Yöresi Halk Oyunları Ekibi ile Ekrem ve Erşan İkilisinin balkan ezgilerinin sahne aldığı etkinlikte, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve protokol üyeleri tarafından sanatçılara onur belgesi takdim edildi.