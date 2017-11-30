Manisa’da Balkan ezgileri yükselecek

Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ), Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu, Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Manisa’da Edebiyat Şiir ve Müzik Şöleni düzenleyecek. 3 Aralık Pazar Günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde saat 15.30’da gerçekleştirilecek etkinliğe Balkanlardan gelen 35 edebiyatçı ve şair katılacak. Etkinlikte yazar ve şairlerin imza etkinliği, Üsküp ve Trakya Yöresi Halk Oyunları Ekibi, Ekrem ve Erşan İkilisi sahne alacak. Programa katılmak isteyen vatandaşlar için Malta Parkı önünden saat 15.00’te araç kaldırılacak.