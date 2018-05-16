Manisa’da başarılı kalfa ve ustalara belgeleri verildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 2018 Şubat ve Nisan açılan kalfalık ve ustalık kurslarına katılan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 26 kalfa ve usta, başarılı olup belgelerini almaya hak kazandı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hasan Baskın, okulda 6 alan ve 12 meslekten 120 çırak öğrencinin bulunduğunu kaydetti. Baskın, 460 öğrenciye sahip olduklarını, bunun 340 tanesinin Anadolu Lisesi öğrencileri olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç, mesleki ve teknik eğitimde bulunan öğrencilerin daha önce hiçbir sosyal koruma altında olmadığını belirterek, bakanlığın yaptığı çalışmalar neticesinde öğrencilerin sigortalandığını vurguladı. 4 yıldır mesleki ve teknik eğitim şubesiyle ilgilendiğini kaydeden Koç, “Göreve başladığımda il genelinde 49 okulumuz vardı. Bu sayıyı 67 okula çıkardık 4 yıl içerisinde. Bu iyi bir yükseliş. Aynı zamanda yapmış olduğumuz çalışmalarımızdan bir tanesi de öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitimi yönlendirme çalışmasıydı. 4 yıl önce başladığımızda 26 bin civarında öğrencimiz varken, bugün 30 bin öğrencimiz var. 8 olan çıraklık eğitim merkezi sayımız 15 ilçeye ulaştı. Yüzde 100’e yakın bir artışla kurumlarımızın ve personelimizin de kalitesini artırarak, mesleki ve teknik eğitimde Türkiye’deki 30 tane büyükşehir içerisinde en çok mesleki ve teknik eğitim öğrencisi bulunan ilk olarak Türkiye birincisi Manisa’dır. Bu bizim için bir onur kaynağıdır. Okullaşma oranında, mezuniyet oranında, istihdam oranına baktığımızda yine Manisa’nın 30 büyükşehir içerisinde ilk sırada olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kalfa ve ustaların belgeleri takdim edildi.

Okulda düzenlenen belge takdim törenine Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç, Manisa Elektrik Teknisyenleri Başkanı Adem Yüküm, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş katıldı.