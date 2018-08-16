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16 Ağustos 2018 16:53

Manisa’da bayramda ’kırmızı’ otobüsler ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların ulaşım sorunu yaşamadan ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için toplu taşıma hizmeti veren kırmızı otobüsleri, 4 günlük bayram süresince vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sundu.

Manisa’da bayramda ’kırmızı’ otobüsler ücretsiz

16 Ağustos 2018 16:53


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, toplu ulaşımda vatandaşı sevindirecek bir karar aldı. Vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda kullanılan kırmızı otobüsleri Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak Manisalıların hizmetine sunacağını müjdeledi. İlgili konu hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün,” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, toplu taşıma hizmetinde kullanılan kırmızı otobüsler, geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.Vatandaşlar bu sayede hem bayram ziyaretlerini, hem de diğer ihtiyaçlarını ulaşım sorunu olmadan karşılayabilecekler. Bu vesileyle tüm Manisalıların ve Türk-İslam Aleminin de bayramını kutluyorum” dedi.




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