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23 Haziran 2017 15:13

Manisa’da bayramda ulaşım ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin bayram boyunca ücretsiz hizmet vereceğini müjdeledi.

Manisa’da bayramda ulaşım ücretsiz

23 Haziran 2017 15:13


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçedeki çalışmalarını, devam eden ve planlanan projelerini anlatarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tüm ilçelere en güzel hizmetleri ulaştırmanın çabasında olduklarını aktardı. MASKİ Genel Müdürlüğünün yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin tam manasıyla mahalle olmaları için çalıştıklarını da anlatan Yalçınkaya, kırsal hizmetlerle de, üreticinin yanında olan projeler ürettiklerini dile getirdi.


Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, programın sonlarına doğru bir de müjde verdi. İl genelinde toplu ulaşım araçlarında muazzam bir dönüşüm yaptıklarını anlatan Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırmızı otobüslerinin bayram boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğini müjdeledi. Manisalıların müreffeh bir kentte yaşamaları ve gelecek nesillere temiz bir çevre için projeler ürettiklerini belirten Yalçınkaya, 3 yıllık bir büyükşehir belediyesi olmalarına rağmen aldıkları mesafenin bir hayli ileri seviyede olduğuna dikkat çekti. Yalçınkaya, tüm Manisalıların ve Türk-İslam aleminin bayramını kutlayarak programı sonlandırdı.




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