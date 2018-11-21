Manisa'da belediye meclis üyelikleri başvuruları devam ediyor

Belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının 3 Aralık 2018 tarihine kadar devam ettiğini söyleyen AK Parti Manisa Seçim İşleri Başkanı Ataman Taydaş, “Hepimizin bildiği üzere belediye başkan aday adaylığı başvuruları 16 Kasım Cuma günü saat 24.00'da sona erdi. AK Parti'de yerel seçimlerde aday belirleme süreci tarihte ilk kez yapılan e-temayül yoklamasıyla dijital ortamda yapılarak önemli bir sürece girilmiş oldu. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'da sonuçlar aynı gün, yalnızca Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görecek şekilde ekranına düştü. AK Partimizin il ve ilçe belediye meclis üyelikleri için ise süreç henüz devam ediyor. Bu başvurular ise 3 Aralık tarihinde saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular için genel merkezimizin kriterleri esas alınacaktır. AK Parti belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuru aidatı 1000 lira'dır. Kadın aday adaylarından yarı oranında. Engelli aday adaylarından dörtte bir oranında yani 250 lira aidat alınmaktadır. Temsil gücü olan memleket adına sözü olan ve AK Partimizin prensiplerini paylaşan tüm kardeşlerimiz müracaatta bulunabilirler. Siyasi partilerde görevli başkan, il ve ilçe yöneticileri, aktif olarak çalışan memurlar en geç 1 Aralık tarihinde istifa ederek, bağlı bulundukları ilçe başkanlıklarına başvuru yapmak zorundadır. Teşkilatlarımız hafta sonları da açık olacaktır. Yapılacak olan yerel seçimlerin partimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.