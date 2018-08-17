Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 16:57

Manisa’da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

Manisa’da Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte berber ve kuaförlerde de yoğunluk başladı.

Manisa’da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

17 Ağustos 2018 16:57

Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı.


Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berber ve kuaförler gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade ettiler. Kuaför Rahime Alıç, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda yoğunluk başladı. Şimdiden gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Biz berber ve kuaförlerin müşterilerimizden bir isteğimiz var. Gelmeden önce muhakkak arayarak randevu almalarını istiyoruz. Hem burada fazla beklememiş olur, hem de bizim için bir kolaylık olur. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç