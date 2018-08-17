Manisa’da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı.

Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berber ve kuaförler gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade ettiler. Kuaför Rahime Alıç, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda yoğunluk başladı. Şimdiden gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Biz berber ve kuaförlerin müşterilerimizden bir isteğimiz var. Gelmeden önce muhakkak arayarak randevu almalarını istiyoruz. Hem burada fazla beklememiş olur, hem de bizim için bir kolaylık olur. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum" dedi.