Manisa'da bilim, sanat ve kültürü buluşturan şenlik

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan “Şehzadeler Şehri Manisa'da Geçmişten Günümüze Bilim" adlı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı.

Atatürk Kent Park'ta düzenlenen şenliğin açılışına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, TÜBİTAK Değerlendirme ve Denetleme Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Mine Ayyıldız, "Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlandı. Sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamaları ile 3 gün sürecek farklı etkinlikleri içermektedir. İçimizdeki harita, yaratıcı geometrik resimler, Osmanlı tarihinde kadim tıp, mesir tanıtımı, mesirin bitkileri, ışıklı su teleskobu yapımı, titreyen aynalar, origami ile 'Kendi DNA'mı Kendim Yapıyorum' şenliğimize katılan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yapılacak etkinliklerden bazılarıdır. Projemiz 2-4 Ekim 2018 tarihleri arasında üç gün olmak üzere Manisa Kentpark'ta gerçekleşecektir. Projede bilim, sanat ve kültür bir bütünü oluşturmaktadır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, önemli bir projenin açılışını gerçekleştirmek üzere toplandıklarını belirterek, “Günümüzde gelişmenin, öğrenmenin, bilimin vazgeçilmezlerinden birisi proje tabanlı çalışma olmuştur ve bununla alakalı son yıllarda ilimizde proje yürütülmesi konusunda birçok kurumlar ve bunların içerisinde bu işe daha çok öncülük eden üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere birçok projeler yapılmaktadır. Bugün bu projelerden birisi olan 4007 TÜBİTAK projesi, Şehzadeler Kenti Manisa'da bilimin tanıtılması, sevdirilmesi, gençlerin, çocuklarımızın bilimsel düşünme ve bilimsel metotlarla çalışabilme yeteneğini kazanması maksadıyla yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Manisa'da yapılan çalışmalarda gelinen noktanın önemine vurgu yapan TÜBİTAK Değerlendirme ve Denetleme Kurulu Üyesi MCBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, “2016 yılında öncelikle Manisa'dan başlayayım, 6 tane 4004, 4005 ve 4007 projesi TÜBİTAK'tan destek almış. 2017'de yine 6'da kalmış. 2018'de rakam 14'lere ulaşmış. 4006 projelerinde Türkiye'de yaklaşık 10 bin okula destek vermişiz. Buradaki temel gayemiz bilimi topluma yayabilmek, gelecekte icat çıkarabilecek mucitlerimizin temelini atabilmek ve neslimizi emanet edeceğimiz bu miniklerimize bir ufuk açabilmek” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Güvençer ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde deneyler yaptı. 7'den 70'e Manisa'yı bilimle buluşturmayı amaç edinen proje 3 gün sürecek.