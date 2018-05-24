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24 Mayıs 2018 20:12

Manisa’da bin 500 dönüm ekili alan kül oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bin 500 dönüm ekili alan kül oldu.

Manisa’da bin 500 dönüm ekili alan kül oldu

24 Mayıs 2018 20:12


Edinilen bilgiye göre Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri gören çevredeki üreticiler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da durumu hemen Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Bir yangın helikopterinin de müdahalesi ile yangın uzun çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangında zeytinlik ile buğday ve arpa ekili yaklaşık bin 500 dönüm alan zarar gördü.


Yangınla ilgili çalışma başlatılırken, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


BA-DK-Y)




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