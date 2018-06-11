Manisa’da bir araç üzüm bağına uçtu: 1 yaralı

Kaza sabah saat 07.30 sıralarında Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 9065 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan üzüm bağına uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.