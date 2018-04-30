Fabrika tarafından hiçbir uyarı yapılmadan çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, 11 gündür fabrika önünde kurdukları çadırda eylem yapıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım’da faaliyette bulunan bir iklimlendirme fabrikasında sendika mücadelesi veren 16 işçi, iddiaya göre sendikanın girmesini sağladıkları fabrika tarafından İş Kanunu’nun 25. maddesinin 2. bendinin 29. fıkrası uyarınca hiçbir tazminat ödenmeden 19 Nisan, 23 Nisan ve 24 Nisan tarihlerinde üç ayrı grup olarak işten çıkarıldı. Geçen seneden de sendika mücadelesi verdikleri gerekçesiyle işten çıkarılan 14 kişinin daha olduğunu ileri süren işçiler, fabrika önünde kurdukları çadırda haklarını aradıklarını ve mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Duyma ve konuşma engelli eşi İbrahim Biltegin ile birlikte işten çıkarılan 6,5 aylık hamile Gülfidan Biltegin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “19 Nisan’dan bugüne toplam 16 işçi çıkarıldı. Arkadaşımla beraber hamileyiz, bizi de 24 Nisan’da çıkardılar. Eşim benim engelli, arkadaşımın eşi de posta başıydı. Hepimiz toplam 16 kişi olarak çıktık. Çıkarma sebepleri de 25. maddenin 2. bendinin 29. fıkrası. Yani sözlü olarak uyarmışlar ama biz itaat etmemişiz. Bizi sadece akşam arıyorlar, banka numarası gibi bir numaradan, ‘İş hakkınız fesholmuştur’ diye. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Kiminin kartı basmıyor, kimisi aranıyor ama geri dönülmediği zaman geliyor burada rezil oluyor. Bilgi de vermiyorlar. Burada bu şekilde beklemekteyiz. Hakkımızı arayacağız. Nisan’ın 19’unda bir grup, 23’ünde ve 24’ünde de bir grup olmak üzere işten atıldık. Geçen sene de 14 kişi atıldı. Fabrikada toplam beyaz yakalarla birlikte 272 kişi çalışıyor. İşten çıkarılmalar, biz Ankara’ya gidip geldikten sonra çıkarıldı. Ben 6,5 aylık hamileyim, arkadaşım 6 aylık hamile. Eşim yüzde 65 duyma ve konuşma engelli. Arkadaşımın eşi ustaydı, bizi 4 kişiyi karı-koca olarak işten attılar aynı gün. Bir arkadaşımız var bayan, onun evine kağıt göndermişler usulsüzlükten çıkarıldı diye. Hepimizi aynı sebeplerden çıkardılar, aynı maddeden. İki kişi nişanlı, burada evlenecek olanlar var, kredi borçları olanlar var. Biz yeni düğün yaptık, diğerlerinin borçları var, çocuğu var. Hiçbir hakkımızı almadan sadece 25. maddenin 2. bendinin 29. fıkrasından işten çıkarıldık. O da zaten ahlaksızlık diye geçiyor. Onun için de şöyle geçiyor; ‘vardiya amirleri sözlü olarak uyarmış ama biz uymamışız.’ İtaatsizlik yapmışız. Bu şekilde çıkardılar. Sendika haklarımızı almak istiyoruz, işimize geri dönmeyi istiyoruz, toplu sözleşme olursa daha iyi” dedi.

“Arabulucuda uyuşmazlık çıkarsa mahkemeye davamızı açacağız”

Fabrikada işten çıkarılan ilk işçilerden olan Oktay Şen ise şunları söyledi:

“19 Nisan’da işten çıkarılan ilk kişilerden biri benim. Benimle birlikte öncülük eden arkadaşlar 19 Nisan’da atıldı. 23 ve 24 Nisan’da da toplam 16 kişi olarak açıktayız şuan. Sonuna kadar da hakkımızı aramaya kararlıyız. 2 hamile bayan arkadaşımız, bir engelli arkadaşımız bizimle beraber burada mücadeleye devam ediyorlar. Sendikal faaliyetten dolayı bizi attılar. Bir kılıf uydurmaları gerekiyordu, tazminatsız bir şekilde atabilecekleri tek madde 25. maddenin 2. bendinin 29. fıkrasına göre itaatsizlik etme, lakayt hareketler. Hukuksal mücadelemiz başladı, öyle bir sürecin içine girdik. Bütün arkadaşlarımız şuanda arabulucu devresinde. Arabulucuda uyuşmazlık çıkarsa mahkemeye davamızı açacağız.”

“Amacımız hakkı yenen arkadaşlarımızın işe iade edilmeleri”

Yaptıkları eylemin amacının haksız yere işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi olduğunu belirten Birleşik Metal İş Sendikası Manisa Bölge Temsilcisi Cemal Alim, “Amacımız burada hakkı yenen arkadaşlarımızın işe iade edilmeleri. Adil bir toplu sözleşme. Bizim ülkemizde işçilerin kaderi maalesef böyle. Tam İşçi Bayramı öncesinde hem de bir kısım arkadaşlarımızın avansları ödenmeden, tazminatsız olarak atılmaları elbette büyük bir olumsuzluk. Ama yapacak bir şey yok, hep yaşadığımız şeyler bunlar. Belki daha da yaşanacak” dedi.

Fabrika yönetimi ise işten çıkarılan işçiler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.