Manisa’da bir müteahhidin gasp edildi

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’da müteahhitlik yapan İkram T., Tapu Dairesinde bir evin satışını yaptıktan sonra para dolu çantayla aracına doğru ilerledi. Çantayı aracın yan koltuğuna koyan İkram T., bir anda bir şahsın saldırısına uğradı. Çıkan arbedede çanta parçalanırken paraların bir kısmı yere ve araç içerisine saçıldı. Gasp olayını gerçekleştiren zanlı, İkram T.’yi darp ederek etkisiz hale getirdikten sonra olay yerinde kendisini bekleyen bir motosikletle kayıplara karıştı.

Olayın yaşandığı bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri intikal ederken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta parmak izi çalışması yaptı. Yaşanan gasp olayıyla ilgili Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlatırken bölgede kamere izleme çalışmaları devam ediyor. Gasp uğrayan İkram T.’nin yakını Fatih T. ise olayı anlatırken suçluların bulunmasını talep etti.