Manisa’da bir tesise daha enerji teşviki

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği 14 adet çevre dostu atıksu arıtma tesisiyle daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insan ve doğaya verdiği zararların önüne geçen bu tesisler, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesinde bulunan Karakurt Atıksu Arıtma Tesisi’nin Çevre İzin Belgesi’ni aldı. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine göre tasarlanan tesisin çevre izninin alınmasıyla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazandı. Çevre Kanununun 29. maddesi uyarınca; atıksu arıtma tesisinin işletilmesinde kullanılan enerjinin, her yıl Bakanlar Kurulu’nca belirlenen oranda kuruma geri ödemesi yapılabilecek. Günde ortalama 500 metreküp atıksuyu arıtarak Kuzey Ege Havzası’nın temizlenmesine katkı sağlayan tesisin ‘Çevre İzin Belgesi’ sayesinde enerji maliyeti açısından büyük oranda tasarruf sağlanacak.

Enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazanan her yeni tesisle birlikte Manisa’nın ve Manisalıların da kazandığını belirten MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Bünyemizde işlettiğimiz 14 adet atıksu arıtma tesisimizle Manisamızın geleceği için çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından verilen çevre izinlerimiz sayesinde enerji tedbirlerinden faydalanarak kurum bütçemizi koruyoruz. Bu izni almaya hak kazanan her tesisimizle birlikte, Manisamız ve Manisalı vatandaşlarımız da kazanmaya devam edecek” dedi.