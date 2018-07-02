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02 Temmuz 2018 13:15

Manisa’da bir yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol 2018 yılı mayıs ayı itibariyle Manisa’da trafiğe kayıtlı araç sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre 23 bin 48 adet artarak 582 bin 812’ye ulaştığını açıkladı.

Manisa’da bir yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 bin arttı

02 Temmuz 2018 13:15


TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2017 yılının mayıs ayında 559 bin 764 aracı bulunan Manisa’da 2018 yılının mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısının 23 bin 48 adet artarak 582 bin 812’ye ulaştığını açıkladı.


Manisa 81 il arasında trafiğe kayıtlı araç sayısında 9. sırada yer alırken traktör sayısında 1. sırada yer aldı. Motosiklet varlığı ile 4. sırada yer alan Manisa otomobil sıralamasında ise 12. sırada bulunuyor.


Manisa’da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayıları ise şöyle: 217 bin 240 otomobil, 176 bin 103 motosiklet, 88 bin 282 adet traktör, 70 bin 2 adet kamyonet, 15 bin 687 kamyon, 7 bin 328 otobüs, 7 bin 184 minibüs ve 986 adet özel amaçlı araç.




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