Manisa’da birlik ve beraberlik hayır yemekleriyle pekişiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve heyeti de hafta sonu mesaisinde Yunusemre ilçesine bağlı İlyasçılar, Otmanlar ve Büyüksümbüller Mahallelerinde düzenlenen hayır yemeklerine katıldı. Birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli rol oynayan hayır yemeklerinde Vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Genç, yapılan hayırların Allah katında kabul olmasını temenni etti.

Yunusemre ilçesine bağlı İlyasçılar, Otmanlar ve Büyüksümbüller Mahalleleri sakinleri tarafından birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hayır yemekleri düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de hafta sonu mesaisinde Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve parti teşkilatları ile birlikte hayır yemeklerine katıldı.

Mahalle sakinlerinin Ramazan ayı öncesinde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi adına gerçekleştirdikleri ve geleneksel hale getirdikleri hayır etkinliklerine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, yapılan hayırların Allah katında kabul edilmesini temenni etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ve yatırımlar dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür etti.