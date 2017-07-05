Manisa’da cadde üzeri otoparklar artık ücretsiz

İl Trafik Komisyonunun 24.11.2010 tarih ve 22010/47 sayılı kararı ile tespiti yapılan cadde, sokak, bulvar ve meydanlarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 151 ve 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun 52’nci maddesi gereğince kent merkezinde başlatılan ücretli cadde üzeri otopark uygulaması sonlandırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa kent merkezinde şehir içi trafik düzeninin sağlanması, disipline edilmesi, araç sirkülasyonunun azaltılması ve uzun süreli parklanmanın önlenmesi amacıyla İl Trafik Komisyonunun 24.11.2010 tarih ve 22010/47 sayılı kararı ile tespiti yapılan cadde, sokak, bulvar ve meydanlar 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 151 ve 2464 sayılı Belediye Belirler Kanunun 52’nci maddesi gereğince ücretli cadde üzeri otopark olarak belirlenmişti. Manisa ilimizin Büyükşehir Belediyesi Tüzel kişiliğine kavuşması ile de Şehzadeler ilçesi sınırlarında kalan bu alanlar yine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.05.2014 tarih ve 2014/105 sayılı kararı ile işletilmek üzere BESOT A.Ş.’ye 3 yıllığına tahsis edilmiştir. BESOT A.Ş. 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bu alanları işletmek üzere MANPARK A.Ş.’ne kiralamış, Manisa ilimizin Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte 5216 sayılı kanunun 9’uncu maddesi gereği kurulan UKOME Genel Kuurlunun 05.02.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile ücretli cadde üzeri otopark uygulaması getirilen 2010/47 sayılı İl Trafik komisyonu Kararı güncellenerek hem cadde üzerini kullanan araç sayıları hem de otopark zaman tarifeleri yenilenmişti”

Geçen süre içerisinde mevzuata uygun olarak yürütülmekte olan cadde üzeri otopark uygulamasında trafik güvenliği açısından gerekli verimin alınamadığının belirtildiği açıklamada, “Şehir içerisindeki araç sirkülasyonunun azaltılması ve uzun süreli parklanmanın önlenmesine yönelik kısmi etkisi ve katkısının bulunması, cadde üzeri park uygulamasının bulunduğu bölgelerde 2918 sayılı yasaya aykırı olarak şekilde ikinci sıra parklanmanın artması ve bu durumun şehir içi trafiğini olumsuz yönde etkilemesi, yine cadde üzeri otopark olarak belirlenen bazı bölgelerde 2017 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Elektrikli Otobüs projesi kapsamında birçok cadde, bulvar ve sokakta düzenlemeye gidileceğinden, Manisa Belediye Meclisimizin 2014/105 sayılı kararında yazılı BESOT A.Ş. ile yapılan 3 yıllık tahsis süresi dolduğundan, 06.07.2017 Perşembe günü itibariyle 2010 yılından itibaren Manisa kent merkezinde uygulanan cadde üzeri ücretli otopark uygulaması sonlandırılacaktır. Manisa kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.