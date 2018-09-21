Manisa'da çalınan 2 ton kuru üzüm jandarma tarafından bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan 2 ton kuru üzüm İlçe Jandarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde bulunarak çiftçiye teslim edildi. Hırsızlar ise çaldıkları üzümleri başka bir yere götürmek üzere bir araca yükledikleri sırada suçüstü yakalandı.

Olayi 16 Eylül'de Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sarıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçilik yapan H.S.'ye ait çuvallanmış yaklaşık 2 ton kuru üzüm, hırsızlar tarafından çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızların izini süren jandarma ekipleri dün akşam saatlerinde A.G. (40) ve O.K.'yi (63) hırsızlık mallarını araca yükledikleri sırada suçüstü yakaladı. Operasyonda H.S. ait olduğu tespit edilen yaklaşık 2 ton kuru üzüm ele geçirildi.

Öte yandan şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ve 19 adet 9 milimetre çapında fişek ve 1 adet 12 kalibreli av tüfeği, 24 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgusu devam ederken jandarma sorgusunun ardından şahıslar adli mercilere sevk edilecek.