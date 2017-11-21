Manisa’da çalınan hayvanlar İzmir’de bulundu

Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Salihli ilçesi Adala ve Süleymaniye Mahallelerinde bulunan çiftliklerden 3 ve 16 Kasım tarihlerinde 35’i küçük ve 6’sı büyükbaş olmak üzere hayvan hırsızlığı gerçekleşti. Bunun üzerine büyükbaş hayvan sahibi İbrahim Mecitel ile küçükbaş hayvanların sahibi Azmi Aydın, İlçe Jandarmaya giderek şikayetçi olması üzerine jandarma, bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda çalınan hayvanların İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde C.A.’ya ait çiftlikte olduğu tespit edildi. Çiftliğe operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, çalıntı olduğu iddia edilen hayvanlara el konuldu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahipleri, hayvanlarını teşhis etmesi üzerine, Jandarma ekipleri, hayvanları sahiplerine teslim etti.

Jandarma daha dikkatli olmalarını istedi

Salihli’nin Adala ve Süleymaniye Mahallesi’nden çalınan hayvanlar ise sahiplerine jandarma eşliğinde teslim edilirken, hayvan sahipleri büyük bir sevinç yaşayıp, jandarmaya teşekkür etti. En büyük geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu vurgu yapan Azmi Aydın, çalınan hayvanlarını bulup, sapasağlam teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Allah hepinizden razı olsun” dedi. 74 yaşında olduğunu ifade eden Mustafa Aydın ise “Bu yaşında olmama rağmen geçim kaynağımız hayvancılıktır. En umutlu işimizde budur. Ekiplerimiz çalınan hayvanlarımızı bulup, bize mutluluk yaşattılar” dedi. İbrahim Mecitel ise bundan sonra hırsızlık konusunda daha çok emniyeti artıracaklarını söyledi.

Çalınan hayvanları sahiplerine teslim eden Jandarma ekipleri ise hırsızlık konusunda daha dikkatli olmalarını isteyip, emniyet tedbiri almaları konusunda uyarılarda bulundu.