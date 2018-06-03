Manisa’da çevreci projeye hibe desteği

Zafer Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek programı kapsamında ‘Çevreye Duyarlı Belediye’ konulu projesi ile 2016 yılında hibe desteği kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Zafer Kalkınma Ajansı’nın Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’nda, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının geri kazanımının sağlanmasını hedefleyen ‘Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz’ projesi ile yeniden hibe desteği almaya hak kazandı. TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden yapılan 61 proje başvurusu arasından 41 proje başarılı sayıldı. Bu projeler arasından 19’u asıl, 22’si ise yedek proje olarak belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi TR33 bölgesinde 83.5 puanla 5’inci asil sırada, Manisa’da ise 2’inci sırada hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibe almaya hak kazanılan 3 milyon 463 bin 485 liralık ‘Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz’ projesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Zafer Kalkınma Ajansı’ndan 1 milyon 5 bin 995 lira destek alacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı yatırımlarına devam edeceğini söyledi. Yıldırım, “Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile Manisa’nın çevre geleceğine büyük bir yatırım yaptık. Biz emanet aldığımız geleceği, gençlerimize temiz bir şekilde bırakmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı yatırımlarımıza devam edeceğiz, projelerimizi üreteceğiz” dedi.