Manisa'da 'Çevreye Duyarlı Belediye' toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı (SÜÇEP) kapsamında hibe desteği aldığı ‘Çevreye Duyarlı Belediye' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı (SÜÇEP) kapsamında ‘Çevreye Duyarlı Belediye' konulu proje ile 2016 yılında açılan hibe programında hibe desteği alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Çevreye Duyarlı Belediye' projesi sona erdi. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin SÜÇEP kapsamında proje ile Manisa il genelinde birinci olduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi bu projesi ile 599 bin 699 lira ajans desteği alacak olup bu proje 18 ay içerisinde sonlandırılacaktı. Bu kapsamda projede 18 ay tamamlanmış olup, Nihai Rapor hazırlanmaya başlandı” dedi.

Katı Atık Transfer İstasyonu ihalesinin 6 Eylül 2017 tarihinde 563 bin lira maliyetle yapıldığını, inşaatın ise 23 Mart 2018 tarihinde tamamlandığını hatırlatan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Mart ayından beri de Saruhanlı ilçesinin tüm atıkları Katı Atık Transfer İstasyonuna gelmekte ve buradan Büyükşehir Belediyemize ait semi treyler araçlar ile Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli depolama Tesisine taşınmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım sunum gerçekleştirdi. Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2016 yılında açtığı bir programda projeyi sunduklarını ve 70'e yakın başvuru içerisinde belli bir oranda bedel almaya hak kazandıklarını dile getiren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, proje hakkında bilgiler verdi. Daire Başkanı Yıldırım, “18 Kasım 2016 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz, ondan önceki süreçte de 10 Ekim 2016 yılında hibesini kazandığımız ‘Çevreye Duyarlı Belediye' projesinde Zafer Kalkınma Ajansı bölgesinde 70 proje arasında ikinci, Manisa'da birinci sırada olan ‘Saruhanlı Katı Atık Transfer İstasyonu yapılması ve Saruhanlı Koldere vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi ile alakalı proje tanıtımının kapanış sürecini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Projeyle 599 bin liralık bir hibe almaya hak kazandığını belirten Daire Başkanı Yıldırım, “Sadece Katı Atık Transfer istasyonumuz 593 bin lira gibi bir meblağa gerçekleşti. Mart ayından itibaren katı atık transfer istasyonunun faaliyetini devam ettiriyoruz. Yaklaşık olarak 9 bin tona yakın bir atık taşınarak bertaraf edildi. Bu transfer istasyonu ile birlikte 20-24 arası vahşi depolaması olan ve çoğu şahıs parseli olan Saruhanlı ilçesindeki vahşi depolama alanlarının kapatılmasını engelledik. İlerideki programlarda da bu sahaların rehabilitasyonu çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Başta Çevreye Duyarlı Projeler kapsamında hep destekçimiz olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, yaptığı çalışmalarla bizim bu süreçte destekçimiz olan Saruhanlı Belediye Başkanımıza, ilgili ajans yöneticilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Projenin kapanış toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Tuğsal, şube müdürleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelleri katıldı.