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16 Mayıs 2018 12:15

Manisa’da çocuk istismarına karşı eğitim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Adnan Menderes Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim gören çocuklara cinsel istismarı önlemeye yönelik olarak beden güvenliğine ilişkin eğitim düzenlendi.

Manisa’da çocuk istismarına karşı eğitim

16 Mayıs 2018 12:15


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle farkındalık oluşturmak amacıyla Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim gören okul öncesi dönemi çocuklara beden güveliğine yönelik ‘Bedenime Dokunma; Irmaklar Kurumasın’ adlı eğitim düzenlendi. İki aşamalı düzenlenen eğitimde ilk olarak öğrencilere kendini ve bedenini korumaya yönelik beceriler kazandırıldı. Eğitimin ikinci aşamasında ise öğrencilerin velilerine bu konuda bilgiler verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Adnan Menderes Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ndeki eğitime Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Saliha Özpınar da katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından verilen eğitimde çocuklara bedenimizin sadece bize özel olduğu, vücudumuzda özel bölgelerimiz olduğunu ve bedenimizi korumamız gerektiğini belirtildi. Uygulamalı eğitimin ardından miniklere konuyla ilgili çizgi film izletildi ve maket üzerinde edindikleri bilgiler uygulatıldı.




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