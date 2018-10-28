Manisa'da Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve tören son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Pazartesi günü Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Kutlamalar, aynı günün akşamı gerçekleştirilecek fener alayı ile son bulacak.

Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kıvırcık Kaplan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.