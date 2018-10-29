Manisa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in makamında bayram tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Valilikteki programın ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kutlamaların yapılacağı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde vatandaşları selamladı. Tören alanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Güvençer, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Güvençer, "Ortak hafızamız ortak bilincimiz hepimizin vicdanlarında bugün çok daha kuvvetle yankı bulan derin sesiyle tekrarlamaktadır ki bugün kutladığımız yalnızca Cumhuriyetimizin ilanı değildir. Atasının lisanıyla 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir milletin Türk milletinin dizginlenemez hürriyet sevdasıyla bu sevda uğruna toprağa düşen nice canlar, çekilen nice acılar, akıtılan kanlar, katlanılan büyün felaketler pahasına bedeli sonuna kadar ödenmiş büyük zaferlerle kazandığı yeniden diriliş ve var oluş mücadelesinin muhteşem başarı öyküsüdür. Bu başarının adı olan Türkiye Cumhuriyeti hepimize sunulmuş ve emanetimize tevdi edilmiş en büyük, en kutlu armağandır" dedi.

Güvençer'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Çağatay Uluçay İlkokulu öğrencileri ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi. Çocukların ve gençlerin sergilediği halk oyunu gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları görkemli tören geçişinin ardından sona erdi. Kutlamalar akşam düzenlenecek fener alayı ile devam edecek.

Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.