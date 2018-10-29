Manisa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.
Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu ikiye katlandı.
Manisa'da sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile son buldu. Şehzadeler ilçesi Sultan Cami önünde başlayan fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayında yanan meşaleler geceyi aydınlattı.
Fener alayı yürüyüşünün son bulduğu meydanda Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Etkinliğe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve vatandaşlar katıldı.