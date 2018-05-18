Manisa’da Daire Başkanı otomobilinde intihar etti

Olay, gece yarısı saat 02.15 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Uluturhan(45), cadde üzerinde durdurduğu 45 AU 989 plakalı otomobilin içinde henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı yanında taşıdığı tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Araçtan gelen silah sesi üzerine çevredekilerin haber vermesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Uluturhan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Başkan Ulutarhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Uluturhan’ın intihar haberi Manisa Büyükşehir Belediyesini yasa boğdu.