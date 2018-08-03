Manisa’da dere taşkınlarını önleyecek çalışma

Ayrıca Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nin Kökköy Mevkiindeki kullanım ömrünü tamamlayan terfi hattını yeniledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde döşediği yağmursuyu hatları ile altyapıları sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesi’nden de geçen Leylek Deresi’nde yağmursuyu hattı deplase çalışması yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallede yağışlı havalarda ortaya çıkan taşkın manzaraları son buldu. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan altyapıları yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nin Kökköy Mevkiine içme suyu sağlayan terfi hattını yeniledi. MASKİ ekipleri ayrıca aşırı yağışlı havalarda mahalle içinden geçen derede oluşan tıkanıklığı gidermek için temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi’nden gelen talep üzerine harekete geçti. Mahallenin kanalizasyon hattı olmayan Namık Kemal Sokak’ta Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli ekiplerce yapılan hat döşeme çalışması sayesinde, bölgede yaşayan vatandaşlara gerekli altyapı sistemi sağlandı.