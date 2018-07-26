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26 Temmuz 2018 17:05

Manisa’da dere temizlik çalışması hız kazandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kadıdağ Mahallesi’nde bulunan derede 8 bin 700 metrelik temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa’da dere temizlik çalışması hız kazandı

26 Temmuz 2018 17:05


MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yürüttüğü temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları sayesinde dereleri daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Kadıdağ Mahallesi’nde bulunan derede 8 bin 700 metrelik temizlik çalışması gerçekleştiriyor. MASKİ ekiplerinin hızla devam ettiği temizlik çalışmasının 5 bin metresi tamamlandı. Geriye kalan 3 bin 700 metrelik kısmında da sona yaklaşıldı. Deredeki temizlik çalışması tamamlandığında yağışlı havalarda su taşkınları engellenerek tarım arazilerinin zarar görmesinin önüne geçilecek.


Öte yandan Demirci’nin Parsamaz Mevkii’nde yol çalışmaları esnasında heyelandan zarar gören içme suyu isale hattının yenileme çalışmaları yapıldı. Çamlıca, Yağmur, Dr. Mehmet Akarsu, Cumhuriyet ve Hacı Hamza mahallelerine içme suyu sağlayan bin 200 metrelik isale hattı yenilenerek depo bağlantısı yapıldı. Çalışmaları Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan ve MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir yakından takip etti.




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