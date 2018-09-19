Manisa'da doğalgaz borusu yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğalgaz borusu yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası borular yol kenarındaki üzüm bağına saçıldı.

Kaza, Denizli-Akhisar yolu Beylik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan yabancı uyruklu Hasan İsa (49) idaresindeki 35 NGR 82 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada borular yol kenarındaki üzüm bağına saçılırken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Denizli-Akhisar yolu trafiğe kapanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.