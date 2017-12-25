Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 15:47

Manisa’da ’Dokumada İlkler’ sergisi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Dokumada İlkler’ sergisi açıldı.

Manisa’da ’Dokumada İlkler’ sergisi açıldı

25 Aralık 2017 15:47


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Dokumada İlkler’ adlı halı ve kilim dokuma sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda açıldı. Sanatçı Sultan Gençtürk’ün yüzlerce halı ve kilim dokumadan oluşan eserlerini inceleyen Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, eserler hakkında bilgiler aldı. Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, “Sanatçı Sultan Gençtürk, alışılmış halı motiflerinden ziyade, çocukların yaptığı resimleri halıya dokuyarak bir çalışma da ortaya çıkarmış. Bölgemizin çeşitli yörelerinden Uşak’tan, Bergama’dan motiflerle dokunmuş halılar da var. Güzel bir sergi, sanatçımızı tebrik ediyorum” dedi.


Salihli Belediyesi Halıcılık Atölyesinde 2004 yılından beri usta öğretici olarak görev yaptığını belirten Sanatçı Sultan Gençtürk, Çocuklar Çizsin Biz Dokuyalım projesini de geliştirdi. Gençtürk, çalışmalarında çocukların çizdiği resimleri halılara ve kilimlere dokuyarak bir ilki de gerçekleştirdi. Sanatçı Sultan Gençtürk, “Eserlerimi Manisa’da sergilemekten dolayı çok mutluyum. Desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.


Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç