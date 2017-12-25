Manisa’da ’Dokumada İlkler’ sergisi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Dokumada İlkler’ adlı halı ve kilim dokuma sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda açıldı. Sanatçı Sultan Gençtürk’ün yüzlerce halı ve kilim dokumadan oluşan eserlerini inceleyen Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, eserler hakkında bilgiler aldı. Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, “Sanatçı Sultan Gençtürk, alışılmış halı motiflerinden ziyade, çocukların yaptığı resimleri halıya dokuyarak bir çalışma da ortaya çıkarmış. Bölgemizin çeşitli yörelerinden Uşak’tan, Bergama’dan motiflerle dokunmuş halılar da var. Güzel bir sergi, sanatçımızı tebrik ediyorum” dedi.

Salihli Belediyesi Halıcılık Atölyesinde 2004 yılından beri usta öğretici olarak görev yaptığını belirten Sanatçı Sultan Gençtürk, Çocuklar Çizsin Biz Dokuyalım projesini de geliştirdi. Gençtürk, çalışmalarında çocukların çizdiği resimleri halılara ve kilimlere dokuyarak bir ilki de gerçekleştirdi. Sanatçı Sultan Gençtürk, “Eserlerimi Manisa’da sergilemekten dolayı çok mutluyum. Desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan katıldı.