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08 Ağustos 2018 17:25

Manisa’da ekipler zehir tacirlerine geçit vermiyor

Manisa’da Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Manisa’da ekipler zehir tacirlerine geçit vermiyor

08 Ağustos 2018 17:25

Operasyon kapsamında son 1 ayda yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak cep telefonu ekranı, sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 27 şüpheliden 1’i tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Manisa’nın Akhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince son 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarda 88 kök kenevir, bin 398 gram esrar ve bonzai maddesi, 493 adet cep telefonu ekranı, 940 paket makaron doldurulmuş sigara, 285 kilogram kaçak tütün, 90 paket kaçak sigara ve 214 adet kapsül ve materyal ele geçirildi. Olaylarla ilgili 27 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla ve 1 şüpheli de savcılık kararıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin sorgusu devam ediyor.




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