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04 Mayıs 2018 13:47

Manisa’da elektrikli otobüsler için yol planlaması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı yatırımları arasında yer alan Elektrikli Otobüs Projesi’nde teslim alınacak otobüslerin güzergahları için şehir içerisinde yer alan bazı cadde ve kavşaklarda etap etap düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Manisa’da elektrikli otobüsler için yol planlaması başladı

04 Mayıs 2018 13:47


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan çevreci elektrikli otobüsler Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak. Bu nedenle Manisa şehir içerisinde yer alan bazı cadde ve kavşaklarda etap etap yollar trafiğe kapatılarak düzenleme çalışması gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlıklarınca yürütülecek olan çalışmalar Laleli Kavşağı’nda başladı. Araç trafiğine kapatılan Laleli Kavşağı’ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından İzmir Caddesi’ni takiben, Moris Şinasi Kavşağı, 8 Eylül Caddesi’nden Merkez Kavşağı’na kadar, Moris Şinasi Kavşağı’ndan İzmir Caddesi’ni takiben Sultan Meydanı’ndan yeniden Merkez Kavşağı’na kadar, sonraki süreçte ise Cumhuriyet Caddesi, Halil Erdoğan Caddesi’ni takiben Otobüs Terminali, Şehir Hastanesi’nden Turgutlu ve Seyfettinbey Caddesi’ne kadar olan bölümlerde etap etap yolun trafiğe kapatılması ile asfaltlama çalışmaları yapılacak. Asfaltlama ve düzenleme yapılacak yolların kapanan ve kapanacak etaplarıyla ilgili bölümlerin işaretleme ve yönlendirme çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı trafik ekipleri tarafından yapılacak. Yapılan açıklamada Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, hangi yolun ne zaman, hangi sürede kapatılacağı ve alternatif güzergahların güncel olarak vatandaşlara bildirileceği aktarıldı.




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