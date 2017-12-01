Manisa’da engelli girişimcilere eğitim

Yunusemre Belediyesi, Manisa Bedensel Engelliler Derneği, İŞKUR ve KOSGEB ortaklığıyla bedensel engelliler için girişimcilik kursu düzenledi. Kursa katılan 17 bedensel engelliyle bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar eşlik etti. Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin engelli vatandaşına verilen değerle doğru orantılı olduğunu kaydeden Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Bizim belediyecilik kavramımız iki ayak üzerine oturuyor. Hem şehri imar etmek hem de şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönlüne dokunabilmek en büyük önceliğimiz. Bizler her türlü imkânımızı seferber ederek sizlerin taleplerine cevap vermek durumundayız. Ben sizleri de girişimcilik eğitimine olan talebinizden dolayı tebrik ediyorum. Sizler ile bir arada bulunmak benim için bir mutluluk kaynağıdır. Kursa katılarak işyeri açmayı planlayan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Sertifika teslim töreninde konuşan Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, da Mehmet Çerçi’nin her zaman kendilerini desteklediğini belirtti. Yıldız konuşmasında, “Biz KOSGEB’in böyle bir destekleme programını öğrendiğimizde ‘Niye kendi işimize sahip olmayalım ki?’ dedik. Konuyu öğrendiğimizde Belediye Başkan Yardımcımız İdris Avşar beye ilettik. Kendisi de size açtı durumu ve bizi kırmayıp bu eğitimleri almamızı sağladınız. Kendi işimize sahip olabileceğimizi düşündükçe çok seviniyoruz. Yunusemre Belediyesi her zaman bizim yanımızda. Size çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Girişimcilik eğitimlerine 17 Bedensel Engelli kursiyer 27-30 Kasım tarihlerinde Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen 32 saatlik girişimcilik kurslarına katıldı. Eğitim alan engelli girişimci adayları, KOSGEB yeni girişimci desteğine başvuru hakkını elde edebilecek ve kendi işletmelerini kurabilecek.