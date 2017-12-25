Manisa’da ev yangını: 1 ölü

Yangın, sabaha karşı Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ece Akın isimli yaşlı adam, akşam saatlerinde sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturmasıyla birlikte evde yangın çıktı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını güçlükle söndürebildi. Evde yapılan aramalarda yaşlı adam Ece Akın’ın yangını fark edemediği ve yanarak feci şekilde can verdiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşma başlatıldı.