Manisa’da ev yangını

Yangın Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Altıntaş’a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede Altıntaş’ın oğlu Hüseyin Altıntaş’ın evine sıçrayan yangın daha sonra yan yana bulunan İsmail Oruç, İbrahim Kultaş’a ait diğer iki eve de sıçradı. Çevredekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yangın güçlükle söndürebildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evlerin boş olması da olası bir facianın önüne geçti. Yangın sonrası 4 evde kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.