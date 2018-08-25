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25 Ağustos 2018 10:56

Manisa’da ev yangını

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Manisa’da ev yangını

25 Ağustos 2018 10:56


Edinilen bilgiye göre Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde Özcan Uzun’un yaşadığı evde sabah 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Sabah işe giden üzüm işçileri yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenilirken ölen ya da yaralananın bulunmadığı kaydedildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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