Manisa’da ’Evet’ kutlamaları

3 ’Evet’e karşı yüzde 48.7 ’Hayır’ çıkmasının ardından sokaklara dökülen binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanarak kutlama yaptı.

Bugün yapılan halk oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 51.3 ’Evet’, yüzde 48.7 ’Hayır’ çıktı. Manisa’da ise binlerce vatandaş sokaklara dökülerek ’Evet’ kutlamalarına başladı. Bazı vatandaşlar uzun araç konvoylarıyla korna çalarak şehir turu yaparken bir çok vatandaş ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplantı. Eline Türk Bayrağı alan vatandaşlar AK Parti Manisa Teşkilatıyla birlikte meydanda kutlamalara başladı. Kutlamalara AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve binlerce vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Marşı eşliğinde kutlama yapan vatandaşlar ve AK Parti’liler, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın balkon konuşmasını dinledi.

1 milyon 29 bin 622 seçmenin bulunduğu Manisa’da ise 16 Nisan Anayasa referandumunda 932 bin 997 seçmen sandık başında oyunu kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Manisa’da 417 bin 267 oyla yüzde45.67 ’Evet’ çıkarken, 496 bin 458 oyla yüzde 54.33 ’Hayır oyu çıktı.