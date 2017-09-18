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18 Eylül 2017 16:39

Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

18 Eylül 2017 16:39


Kaza, Salihli Köprübaşı yolu Bezirganlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nami Duran yönetimindeki 45 L 0071 plakalı otomobil ile Osman K. yönetimindeki 35 AD 7143 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 45 L 0071 plakalı otomobil sürücüsü Nami Duran ile eşi Fadime Duran olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü ile her 2 araçta yolcu olarak bulunan M.C.D., Hüseyin İ., Hüseyin K., Ersin E., Yılmaz B. ve Hüseyin Buğra K. yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ve 3 ayrı özel hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.




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