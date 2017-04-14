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14 Nisan 2017 23:12

Manisa’da feci kaza

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen feci kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa’da feci kaza

14 Nisan 2017 23:12


Edinilen bilgiye göre, E-96 Karayolu Fatih Sanayi Sitesi yanında, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen bir kişiye otomobilin çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahsın, yol kenarında bulunan atık su kanalının açık koruma kapağından kanalın içerisine düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olay yerine AKS, 112 sağlık ve polis ekipleri intikal ederken, sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini teslim etti. Kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni kanal içerisinden çıkartılarak Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsa çarpan araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.


Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve çarpan otomobilin plakasının tespiti için çalışmaların geniş çaplı sürdüğü bildirildi.




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