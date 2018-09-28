Manisa'da fırtına teyakkuzu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü Türkiye'nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtına ile ilgili tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi, olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerek mevcut gerekse nöbetçi ekipleri ile görev başında olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Pazar günü Türkiye'nin batı sahillerini etkileme ihtimali bulunan fırtına ile ilgili önlemlerini alarak tüm birimleriyle alarma geçti. MASKİ, İtfaiye, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kent Estetiği birimleri ile fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev başında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği yönündeki açıklaması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi de tüm ekipleriyle teyakkuza geçti. Şiddeti ve yeri konusundaki belirsizliklerin devam ettiği fırtınanın oluşumu ve gelişimini yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı. MASKİ, İtfaiye, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kent Estetiği çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, tel kopmaları gibi olaylar için merdivenli araçları, ayırıcı-kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanlarla tüm personeli ile birlikte göreve hazır bekleyecek. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzlukları 112 İtfaiye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi 444 99 45 ve MASKİ 185 nolu telefonlardan bildirebilecekler.