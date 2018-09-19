Manisa'da Gaziler Günü kutlandı

Manisa'nın Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Salihli Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende anıta Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın tarafından çelenk sunuldu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın “Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırıldığımız gündür. Bugün gaziler günüdür. Milletimizin vatan için toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış, hayatının baharında Vatan, bayrak demiş, elini, kolunu, bacağını, gözünü, ülkesine ve milletine helal etmiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür. Ancak bu vefa borcu bir gün içinde yapılacak kutlamalarla ödenebilecek bir borç değildir. Bugün huzur, barış ve refah içerisinde Ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu kutsal vatanın ekmeğini yiyebiliyorsak, suyunu içebiliyorsak, havasını soluyabiliyorsak, kanını ülkesinin özgür ve bağımsız geleceği için akıtan bu aslanlar sayesindedir” dedi.

Törenin ardından gazilere Salihli Belediyesi tarafından Laminarya Cafe ve Bistro'da ikram verildi. Şehitlik Anıtı'ndaki çelenk sunma törenine ise başta Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mamut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sercan Akarsu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'ın yanı sıra ilçede yaşayan gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve oda temsilcileri katıldı.

Sarıgöl'de Atatürk Anıtına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Şengel tarafından çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Sarıgöl Belediyesi tarafından ilçedeki gazilere öğle yemeği verildi.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ulusoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Arif Çelik, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, daire amirleri, öğrenciler, siyasi partilerin başkanları, sivil toplum temsilcileri, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.