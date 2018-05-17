Manisa’da geleceğin ustaları yarıştı

Manisa Çıraklık Eğitim merkezinde kalfalık kursuna katılan öğrenciler arasında saç şekillendirme ve boyama modellerinde yarışma düzenlendi. Geleceğin ustaları arasında yapılan yarışmada birinciliği Kadir Arslan kazandı. Yarışmada birinci olan Arslan’a ödül olarak küçük altın ve madalya verilirken, ikinciye fön makinesi, üçüncüye traş makinesi, dördüncüye ise makas hediye edildi. Yarışmada birinci olan ve geleceğin ustaları arasında gösterilen Arslan, yaptığı saç modeli ile jüriden tam not altı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, yarışma sonrası yaptığı konuşmada “Yarışmada çok güzel renklendirmeler ve modeller çıktı. İlerleyen zamanda kendilerini daha da geliştirip iyi bir kalfa ve sonrasında usta olarak aramıza katılacaklar. Yarışma sonucunda dereceye girenlere verilen ödülleri oda olarak karşıladık. Meslektaşlarımızın ve mesleğimize yeni katılacakların her zaman yanındayız. İnşallah bu gençlerimiz de yakın zamanda aramıza katılacaklar" dedi.