Manisa'da geleneksel aşure günleri başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel hale getirdiği aşure günleri, Perşembe Pazar'ında okunan dualarla başladı.

Aşure dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç katıldı. Aşure dağıtımı öncesi eller semaya açılarak, dualar okundu.

Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geleneksel hale getirdiğimiz aşure günlerimizi bu yıl 10. kez gerçekleştiriyoruz. Yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde bu etkinliği önümüzdeki yıllarda yapmayı Allah bizlere nasip etsin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi. Vatandaşlar dağıtılan aşurelerden almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşlara aşureleri kendi elleriyle ikram etti. Aşureleri Başkan Ergün'den alan vatandaşlar da yapılan hayır nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

Perşembe Pazar'ında 2 bin kişiye aşure ikram edildiği belirtildi. Öte yandan geleneksel aşure günleri etkinliklerinin 22 Eylül Cumartesi günü Alaybey Pazar Yeri ve Laleli Pazar Yeri'nde, 24 Eylül Pazartesi günü Karaköy Pazar Yeri'nde, 28 Eylül Cuma günü ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam edeceği belirtildi.