Manisa’da genç kıza tren çarptı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İzmir-Balıkesir seferini yaptığı öğrenilen yolcu treni, Horozköy Tren Garı yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Bahar G.’ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı Bahar G.’yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaralı Bahar G.’ye müdahale ettiği sırada genç kızın annesi olduğu öğrenilen kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Hastanede tedavisi süren Bahar G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.