Manisa’da Girne Caddesi güvenli hale getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği çalışmalarla yerleşim merkezlerini daha güvenli hale getirirken, Manisa’ya prestij katacak projelere de imza atıyor. MASKİ, Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile Siteler Mahallesi’nde bulunan Girne Caddesi’nde gerçekleştirdiği dönüşümle bölge için önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından öncelikle cadde üzerinde yer alan derede 450 metre betonarme U kesit imalat tamamlanarak taşkın tehlikesine son verildi. Caddedeki dere taşkınlarının önlenmesinin yanı sıra, Sarıgöllü vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı da oluşturuldu. 12 metre genişliğe sahip olan dere yatağına dolgu yapılarak genişliği 4 metreye düşürüldü ve geriye kalan 8 metrelik alana yürüyüş yolu yapıldı. Islah çalışmalarının noktalanmasının ardından başlanan bir kilometre uzunluğundaki MASKİ tipi korkuluk yapımı da tamamlandı.

Yapılan çalışmaları açıklayan Siteler Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, “Caddemizde ve deremizde yapılan hizmetler çok güzel oldu. Taşkınlarımız önlendi, korkuluklarımız takıldı. Yürüyüş yolu da yapıldı. Vatandaşlarımızın böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Çok iyi oldu. Onlar da çok memnunlar. Yapılan hizmetlerden ötürü Cengiz Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ederiz. Hizmetlerinin ve başarılarının devamını dileriz” dedi.