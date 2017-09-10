Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:48

Manisa’da Girne Caddesi güvenli hale getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl merkezde bulunan Girne Caddesi’ndeki dere ıslahını tamamlamasının ardından korkuluk çalışmasını da gerçekleştirerek vatandaşların can güvenliği için önlem aldı.

Manisa’da Girne Caddesi güvenli hale getirildi

10 Eylül 2017 14:48


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği çalışmalarla yerleşim merkezlerini daha güvenli hale getirirken, Manisa’ya prestij katacak projelere de imza atıyor. MASKİ, Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile Siteler Mahallesi’nde bulunan Girne Caddesi’nde gerçekleştirdiği dönüşümle bölge için önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından öncelikle cadde üzerinde yer alan derede 450 metre betonarme U kesit imalat tamamlanarak taşkın tehlikesine son verildi. Caddedeki dere taşkınlarının önlenmesinin yanı sıra, Sarıgöllü vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı da oluşturuldu. 12 metre genişliğe sahip olan dere yatağına dolgu yapılarak genişliği 4 metreye düşürüldü ve geriye kalan 8 metrelik alana yürüyüş yolu yapıldı. Islah çalışmalarının noktalanmasının ardından başlanan bir kilometre uzunluğundaki MASKİ tipi korkuluk yapımı da tamamlandı.


Yapılan çalışmaları açıklayan Siteler Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, “Caddemizde ve deremizde yapılan hizmetler çok güzel oldu. Taşkınlarımız önlendi, korkuluklarımız takıldı. Yürüyüş yolu da yapıldı. Vatandaşlarımızın böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Çok iyi oldu. Onlar da çok memnunlar. Yapılan hizmetlerden ötürü Cengiz Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ederiz. Hizmetlerinin ve başarılarının devamını dileriz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç