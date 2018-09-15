Manisa'da hafızlık icazet töreni

Manisa'da 1955 yılından bu yana hafız yetiştiren ve bugüne kadar binden fazla hafızı mezun eden Karaköy Kuran Kursu'nda 20 hafız için icazet töreni düzenledi.

Yunusemre İlçe Müftülüğü tarafından Attar Hoca Camii'nde düzenlenen törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Yunusemre Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, MHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu ve vatandaşlar katıldı. Tören, Akgedik Camii İmam Hatibi Mehmet Özlem'in okuduğu Kur'an-i Kerim tilavetiyle başladı. Yunusemre Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Karaköy Kuran Kursu'nda 72 öğrencinin daha hafız olmak için eğitim aldığını söyledi. Muradiye Kuran Kursu'nda da 57 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını kaydeden Bakır, Muradiye'de 7 bin metrekarelik bir arsa tahsis ettiklerini ifade etti. Projenin bitme aşamasına geldiğini belirten Bakır, “Burada bir tane cami, 2 blok yapılacak. Hayırseverlerimizin katkılarıyla temelini atacağız. Yeni hafızlarımızı yetiştireceğiz” dedi. Bakır'ın konuşmasının ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 20 hafız birer sure okudu. Tören, okunan duanın ardından sona erdi.