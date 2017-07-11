Manisa’da haşereyle mücadele hız kesmiyor

Yaz aylarıyla birlikte üreme alanları çoğalan karasinek, sivrisinek ve haşerelerin vatandaşları olumsuz etkilememesi için sabah ve akşam saatlerinde yoğun mesai harcayan Manisa Büyşükşehir Belediyesi, ilaçlama faaliyetlerine Gölmarmara ve Turgutlu ilçelerinde devam etti.

Gölmarmara’da haşereyle mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesinde yeşil alan, çöp kutuları ve açık alanlarda ilaçlama uygulaması yaptı.

İl genelinde haşereyle mücadele çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara’da açık alanlar, çocuk oyun parkları, yeşil alanlar ve çöp kutularında ilaçlama çalışması yaptı. İnsan trafiğinin az olduğu zamanlarda ilaçlama çalışmalarını sık ve periyodik olarak gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde ilimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gölmarmara ilçemizde de haşereyle mücadelemiz periyodik olarak devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ilaçlarla uygulamamızı yapıyoruz. Amacımız vatandaşımızın yaz mevsimini en iyi şekilde geçirmeleri” dedi.

Turgutlu, yaz mevsimini rahat geçirecek

Manisa Büyşükşehir Belediyesi, ilaçlama faaliyetlerine Turgutlu’da da devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Gözde Kuzu Koç ile birlikte Turgutlu Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanındaki ilaçlama çalışmalarını takip etti. Yaz mevsiminin gelmesi ve yağışların devam etmesi nedeniyle üreme alanı çoğalan sinek ve haşerelere karşı mücadelenin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Akbaş, “17 ilçemizde tüm hızıyla ilaçlama faaliyetlerimiz devam ediyor. Turgutlu’da Irlamaz Vadisi’nde uygulamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın akşamları burada sinekten ve haşereden uzak güzel vakit geçirebilmeleri adına, ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde” diye konuştu.

Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Gözde Kuzu Koç da uygulamanın teknik detayları hakkında bilgi verdi. Koç, “Biyosidel ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip ekiplerle ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Turgutlu’da 2 tane arazi taşıtıyla işi yürüten ekibimiz vardı. Bu sayıyı 3’e çıkarttık. Yaz ayları boyunca ekiplerimiz sahada ilaçlamaya yoğun bir şekilde devam edecek” dedi.