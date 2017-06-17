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17 Haziran 2017 00:24

Manisa’da hastaneye sevk edilen asker sayısı 69’a yükseldi

Manisa’da besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan asker sayısı 69’a yükseldi.

Manisa’da hastaneye sevk edilen asker sayısı 69’a yükseldi

17 Haziran 2017 00:24


23 Mayıs’ta 1046 askerin yedikleri hindiden sonra besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldığı Manisa’da 27 Mayıs tarihinde de Kırkağaç jandarma komutanlığındaki askerler besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. Manisa’da son bir ayda üçüncü kez askerler besin zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. 23 Mayıs’ta meydana gelen besin zehirlenmesinde 1 asker de hayatını kaybetmişti.


Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapan askerlerden bazıları akşam yemeğinden sonra mide bulantısı kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile revire başvurdu. Aynı şikayetlerin birden fazla askerde baş göstermesi üzerine askerler Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Akşam yemeğinde et yemeği olduğu öğrenilirken hastanelere sevk edilen askerlere serum uygulamasına başlandı.


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açıklamada, "Mevcudu 6 bin olan Tugay Komutanlığımızın bir bölümünde 85 erimiz 21.30-22.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Tugay revirine başvurmuş. Geçtiğimiz ay yaşanan kötü tecrübe nedeniyle çocuklarımızdan 69’u devlet hastanelerine sevk edildi. 69 Mehmetçiğimiz Manisa Devlet ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Askerlerimiz 24 saat müşahade altında tutulacaklar. Ancak çocuklardan alınan numunelerde herhangi bir toksit bulguya rastlanmadı ama izlemeye devam edilecekler. Vakalarda ateş ve yaygın ishal yok. Bu iyiye işaret artı saat 22.30 itibariyle Tugay Komutanlığı revirine müracaat eden yeni vaka yok. Dolayısıyla geçen seferki gibi endişe edilecek korkulacak bir durumla karşı karşıya değiliz."




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