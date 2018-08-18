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18 Ağustos 2018 12:16

Manisa’da Hayvan Bakım Merkezi bayramda görevde

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Kurban Bayramı süresince öncelikle ihtiyaç sahibi hayvanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların hizmetinde olacak.

Manisa’da Hayvan Bakım Merkezi bayramda görevde

18 Ağustos 2018 12:16


Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla önlemlerini ve çalışmalarını hızlandırarak bayrama hazır bir şekilde hizmetlerini yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerin yanında bayram dolayısıyla da çalışmasını programladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması, yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla bayram süresince görev yapacak birimler arasında Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi de yer alıyor. Başkan Talip Akbaş, bayram süresince barınakta bulunan hayvanların aç ve susuz kalacağı yönündeki söylemlerin doğruyu yansıtmadığını belirterek, bayram süresince barınakta görevli personellerin bulunacağını kaydetti. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek bayram çalışma programı hakkında görevli veterinerler ile görüşen Başkan Talip Akbaş, bayram boyunca görevlilerin ve veterinerlerin nöbette olacağını belirterek, “Biz idareci, bakım personeli, veteriner hekimlerimizle belli bir nöbet döngüsü planı hazırladık. Bu plan kapsamında hayvanların yiyecek içecekleri, bakımları, temizlikleri aksamadan bayram süresince devam edecek. Tüm kadromuzla işimizin başındayız. Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan bakım ve tedavi merkezi geçmişte de örnek olduğu gibi örnek olacak bir çalışma planladı. Bu bayramda da görevimizin başındayız. Ekiplerimiz görevlerinin yanında bu işleri gönül bağı ile yaptıkları için hiçbir hayvanın mağduriyetine her zaman olduğu gibi izin vermeyeceğiz. Onların sağlığı, temizliği, karınlarının doyması için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek” dedi.




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