Manisa’da HDP’lilere operasyon

Manisa’da HDP’lilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında il yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör örgütü PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda HDP’lilere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP Manisa İl Eşbaşkanı Ahmet Ertaş’ın da bulunduğu A.M., A.O., A.T., V.O. M.S.B., M.G., A.K., F.Ö., M.A., R.Y., T.Ş. ve A.K. olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Manisa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.