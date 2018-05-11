Manisa’da hemşireler günü kutlandı

Manisa Devlet Hastanesi tarafından Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Hastanede düzenlenen törende sağlık çalışanları bir araya geldi. Törende konuşan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zafer Ulusan, "Bir ekip olarak varsak varız. Hiçbirimiz tek başına bir anlam ifade etmiyoruz. Hemşireleri doktorların her zaman sağ kolu olarak görmüşümdür. Bundan sonra da hep böyle olacak" dedi.

Ulusan’ın ardından konuşan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat "Bizim sağlık çalışanları olarak hemşire arkadaşlarımıza bakış açımızın şu olması gerektiğini düşünüyorum; sağlık hizmetleri sınıfındaki bütün meslek gruplarının hemşirelik çatısı altında toplanıp uzmanlık alanlarına göre sınıflandığı, herkesin kendi uzmanlık alanında bu mesleği icra ettiği, uzmanlaştığı, tecrübelerini koruyabildiği, ’yarın acaba başka bir yere mi gideceğim’ kaygısı taşımadığı bir meslek olarak sürdürülmesi gerektiğini, bu anlamda da çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Sendika olarak da bu yönde Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi öncülüğünde meslek tanımlarının netleşmesine yönelik altyapı, istişare çalışmaları olduğunu söylemek istiyorum. Artık idari mekanizmalarda da yönetim kademelerinde de bunların yapılması gerektiği düşünülsün. Bunlarla ilgili bütün platformda beklentiler ifade edilsin. Arkadaşlarımız kendi meslekleriyle ilgili kendi tecrübeleriyle örtüşen uzmanlık alanlarında kendilerini tatmin edecekleri, faydalı olabilecekleri, katkı sunabilecekleri bir meslek sürdürsünler istiyoruz. Bu anlamda inşallah yarınımız bu beklentilerimizin gerçekleştiği, bu beklentilerimize kavuştuğumuz günleri müjdelesin" dedi.

Aynı hastanede 40 yıl görev yapan hemşirenin duygulu konuşması

Manisa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Hemşiresi Aysun Yeniçağ da aynı hastanede 40. yılını doldurması dolayısıyla bir konuşma yaptı. Konuşmasında oldukça duygulanan Yeniçağ, "Bazen güldük, bazen üzüldük. Çok özveri isteyen hemşirelik mesleğimi severek inanarak yaptım. Her zaman hastaları annem, babam, çocuklarım gibi gördüm. Onların yerine koydum. Bu kadar yıl çalışmanın önemli sebepleri de çalıştığım ortam, arkadaşlarım. Onlar artık benim kardeşlerim oldu. Onları çok seviyorum. Her zaman kendime sabır, hoşgörü, metaneti hedef aldım" dedi.

Yeniçağ’ın konuşmasının ardından meslek hayatlarını tamamlayarak emekli olan hemşirelere plaketleri verildi. Programın sonunda ise hemşireler kendileri için hazırlanan kutlama pastasının mumlarını üfledi.